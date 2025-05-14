Погода в Киеве завтра - что прогнозируют

Люди гуляют по городу во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 15 мая, в Киеве и области ожидаются опасные метеорологические явления. В частности, синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Telegram.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр/Telegram

Погода в Киеве и области 15 мая

В Укргидрометцентре предупреждают, что 15 мая по территории Киевской области и Киева возможны опасные метеорологические явления.

В четверг, 15 мая, в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью на Киевщине пройдет небольшой, днем умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, в пределах 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

Температура по области 15 мая ночью +5...+10 °С. Днем будет несколько теплее +14...+19 °С.

В то же время в столице 15 мая ночью ожидается +8...+10 °С. Зато днем в Киеве температура воздуха прогреется до +14...+19 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Telegram

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве

Днем 15 мая порывы ветра в Киеве и области будут довольно мощные, в пределах 15-18 м/с.

В четверг, 15 мая, в Киеве и области будет первый уровень опасности (желтый).

Ранее мы информировали, что совсем скоро в Украине резко похолодает.

Кроме того, мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение недели 12-18 мая.