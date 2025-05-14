Погода в Киеве завтра - что прогнозируют

Опасные погодные условия — прогноз в Киеве на завтра
В четверг, 15 мая, в Киеве и области ожидаются опасные метеорологические явления. В частности, синоптики прогнозируют дожди и грозы.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Telegram.
Погода в Киеве и области 15 мая
В Укргидрометцентре предупреждают, что 15 мая по территории Киевской области и Киева возможны опасные метеорологические явления.
В четверг, 15 мая, в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью на Киевщине пройдет небольшой, днем умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, в пределах 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.
Температура по области 15 мая ночью +5...+10 °С. Днем будет несколько теплее +14...+19 °С.
В то же время в столице 15 мая ночью ожидается +8...+10 °С. Зато днем в Киеве температура воздуха прогреется до +14...+19 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве
Днем 15 мая порывы ветра в Киеве и области будут довольно мощные, в пределах 15-18 м/с.
В четверг, 15 мая, в Киеве и области будет первый уровень опасности (желтый).
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