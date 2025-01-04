Погода у Києві 5 січня — прогноз від синоптиків

Небезпека для водіїв — прогноз погоди в Києві на завтра
Завтра у Києві та області буде хмарна погода, але опадів в регіоні не очікується. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook в суботу, 4 січня.
Прогноз погоди у Києві 5 січня
У столиці завтра буде хмарно. Синоптики попереджають про небезпеку — ожеледицю на дорогах. Опадів очікувати не варто.
Температура повітря в Києві вночі буде -4...-6 °C. Вдень синоптики прогнозують 0...-2 °C.
Погода в Київській області 5 січня
В неділю на Київщині не прогнозують опадів, але буде хмарна погода з проясненнями. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -4...-9 °C, вдень від -3...+2 °C.
Нагадаємо, завтра в Україні буде похолодання. Небо затягнуть хмари, але лише в кількох областях синоптики прогнозують сніг. Температура повітря подекуди опуститься до -14 °C.
Завтра в Одесі та Одеській області варто очікувати на хмарну погоду з проясненнями і без істотних опадів. Температура вночі в місті варіюватиметься від 0 до -2 °C.
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