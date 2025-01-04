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Опасность для водителей — прогноз погоды в Киеве на завтра

4 января 2025 18:36
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Киеве 5 января — прогноз от синоптиков
Спецтехника расчищает дорогу от снега и гололеда. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра в Киеве и области будет облачная погода, но осадков в регионе не ожидается. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в субботу, 4 января.

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Прогноз погоды в Киеве 5 января

В столице завтра будет облачно. Синоптики предупреждают об опасности — гололедице на дорогах. Осадков ожидать не стоит.

Температура воздуха в Киеве ночью будет -4...-6 °C. Днем синоптики прогнозируют 0...-2 °C.

Погода в Киеве 5 января
Прогноз погоды в Киеве и области на 5 января. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 5 января

В воскресенье на Киевщине не прогнозируют осадков, но будет облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-9 °C, днем от -3...+2 °C.

Напомним, завтра в Украине будет похолодание. Небо затянут облака, но лишь в нескольких областях синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха местами опустится до -14 °C.

Завтра в Одессе и Одесской области стоит ожидать облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Температура ночью в городе будет варьироваться от 0 до -2 °C.

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