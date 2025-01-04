Погода в Киеве 5 января — прогноз от синоптиков

Опасность для водителей — прогноз погоды в Киеве на завтра
Завтра в Киеве и области будет облачная погода, но осадков в регионе не ожидается. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в субботу, 4 января.
Прогноз погоды в Киеве 5 января
В столице завтра будет облачно. Синоптики предупреждают об опасности — гололедице на дорогах. Осадков ожидать не стоит.
Температура воздуха в Киеве ночью будет -4...-6 °C. Днем синоптики прогнозируют 0...-2 °C.
Погода в Киевской области 5 января
В воскресенье на Киевщине не прогнозируют осадков, но будет облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-9 °C, днем от -3...+2 °C.
Напомним, завтра в Украине будет похолодание. Небо затянут облака, но лишь в нескольких областях синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха местами опустится до -14 °C.
Завтра в Одессе и Одесской области стоит ожидать облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Температура ночью в городе будет варьироваться от 0 до -2 °C.
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