Прогноз погоди в Києві та області на завтра 3 жовтня

Небезпека для водіїв — прогноз погоди в Києві на завтра
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:18
Туман на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві та області завтра, 3 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та заморозки на поверхні ґрунту.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 3 жовтня
Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку по області місцями можливий туман.
Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +1...+6 °C, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °C, а вдень +8...+13 °C;
- у Києві вночі близько +5 °C, вдень +11...+13 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра різко підвищиться температура повітря до +19 °C.
А синоптик Укргідрометцентру Наталія Птух повідомила, що найближчими днями очікується незначне потепління.
