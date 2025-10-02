Прогноз погоди в Києві та області на завтра 3 жовтня

Туман на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 3 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та області 3 жовтня

Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку по області місцями можливий туман.

Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 3 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +1...+6 °C, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °C, а вдень +8...+13 °C;

у Києві вночі близько +5 °C, вдень +11...+13 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра різко підвищиться температура повітря до +19 °C.

А синоптик Укргідрометцентру Наталія Птух повідомила, що найближчими днями очікується незначне потепління.