Опасность для водителей — прогноз погоды в Киеве на завтра

Опасность для водителей — прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:18
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 3 октября
Туман на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 3 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и заморозках на поверхности почвы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 3 октября

В течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром по области местами возможен туман.

Ветер будет восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня
Погода в Украине 3 октября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +1...+6 °C, заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C, а днем +8...+13 °C;
  • в Киеве ночью около +5 °C, днем +11...+13 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра резко повысится температура воздуха до +19 °C.

А синоптик Укргидрометцентра Наталья Птух сообщила, что в ближайшие дни ожидается незначительное потепление.

погода Киев непогода Киевская область прогноз погоды заморозки
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
