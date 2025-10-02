Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 3 октября

Опасность для водителей — прогноз погоды в Киеве на завтра
Дата публикации 2 октября 2025 16:18
Туман на улице. Фото: Новини.LIVE
Погода в Киеве и области завтра, 3 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и заморозках на поверхности почвы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 3 октября
В течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром по области местами возможен туман.
Ветер будет восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +1...+6 °C, заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C, а днем +8...+13 °C;
- в Киеве ночью около +5 °C, днем +11...+13 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра резко повысится температура воздуха до +19 °C.
А синоптик Укргидрометцентра Наталья Птух сообщила, что в ближайшие дни ожидается незначительное потепление.
