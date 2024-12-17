Прогноз погоди у Києві на завтра, 18 грудня

Жінка у капюшоні. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області у середу, 18 грудня, буде небезпечною. На території регіону прогнозується сильний вітер з поривами до 20 м/с, але без опадів.

Про це у вівторок, 17 грудня, повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Погода у Київській області 18 грудня

У регіоні буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.

Вітер фіксуватиметься північно-західний з поривами 7-12 м/с, місцями пориви сягнуть15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-2 °C, а вдень — 0...+5 °C.

Погода у Києві 18 грудня

Температура повітря у столиці вночі сягне 0...+2 °C, а вдень — +2...+4 °C.

Раніше ми повідомляли, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.

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