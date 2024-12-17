Прогноз погоды в Киеве на завтра, 18 декабря

Женщина в капюшоне. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области в среду, 18 декабря, будет опасна. На территории региона прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, но без осадков.

Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Погода в Киевской области 18 декабря

В регионе облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер будет фиксироваться северо-западный с порывами 7-12 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...-2 °C, а днем 0...+5 °C.

Погода в Киеве 18 декабря

Температура воздуха в столице ночью составит 0...+2 °C, а днем — +2...+4 °C.

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