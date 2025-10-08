Відео
Небо буде хмарним — чи очікувати на опади у Києві сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 02:00
Прогноз погоди на 8 жовтня у Києві - якою буде погода завтра
Люди йдуть під час дощу. Фото: УНІАН

У середу, 8 жовтня, у Київській області та столиці очікується переважно хмарна погода. Місцями можливі невеликі дощі, а у деяких районах області — навіть помірні опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Небо буде хмарним — чи очікувати на опади у Києві завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 8 жовтня у Києві

Вітер північно-східний, його пориви сягатимуть 7–12 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11...+16 °С.

У Києві вночі прогнозується +10...+12 °С, вдень — +13...+15 °С.

Нагадаємо, що синоптики заявили, що українців очікує різноманітна погода, залежно від регіону. В цілому вдень прогнозується досить тепла погода.

Раніше стало відомо, чи варто їхати в гори на початку жовтня та яка зараз погода у Карпатах.

погода Київ дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
