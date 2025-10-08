Видео
Главная Киев Небо будет облачным — ожидать ли осадков в Киеве сегодня

Небо будет облачным — ожидать ли осадков в Киеве сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 02:00
Прогноз погоды на 8 октября в Киеве - какой будет погода завтра
Люди идут во время дождя. Фото: УНИАН

В среду, 8 октября, в Киевской области и столице ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможны небольшие дожди, а в некоторых районах области — даже умеренные осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Прогноз погоды на 8 октября в Киеве

Ветер северо-восточный, его порывы будут достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, днем столбики термометров поднимутся до +11...+16 °С.

В Киеве ночью прогнозируется +10...+12 °С, днем — +13...+15 °С.

Напомним, что синоптики заявили, что украинцев ожидает разнообразная погода, в зависимости от региона. В целом днем прогнозируется достаточно теплая погода.

Ранее стало известно, стоит ли ехать в горы в начале октября и какая сейчас погода в Карпатах.

погода Киев дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
