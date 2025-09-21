Відео
Головна Київ Небо частково затягнуть хмари — чи дощитиме завтра в Києві

Небо частково затягнуть хмари — чи дощитиме завтра в Києві

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 17:00
Прогноз погоди на 22 вересня у Києві
Жінка прогулюється парком. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 22 вересня, у Києві та області очікується невелика хмарність. Опадів не прогнозується.

Читайте також:

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погода у Києві та області 22 вересня

Згідно із прогнозом, вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі складатиме +10...+15 °С, вдень — +22...+27 °С.

У столиці вночі очікується +13...+15 °С, вдень — +25...+27 °С.

прогноз погоди 22 вересня
Прогноз погоди в Києві на 22 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Львові 22 вересня температура вдень сягатиме майже 30 градусів. Опадів не очікується.

Також синоптикиня Наталка Діденко розповіла, як погода може впливати на людей. Вона пояснила, коли наближається атмосферний фронт або циклон, то різко падає атмосферний тиск, внаслідок чого люди з проблемами з артеріальним тиском можуть відчути це. 

погода Київ осінь прогноз погоди вітер
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
