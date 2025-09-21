Видео
Небо частично затянут облака — будет ли дождливо завтра в Киеве

Небо частично затянут облака — будет ли дождливо завтра в Киеве

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 17:00
Прогноз погоды на 22 сентября в Киеве
Женщина прогуливается по парку. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 22 сентября, в Киеве и области ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.

Читайте также:

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Киеве и области 22 сентября

Согласно прогнозу, ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +10...+15 °С, днем — +22...+27 °С.

В столице ночью ожидается +13...+15 °С, днем — +25...+27 °С.

прогноз погоди 22 вересня
Прогноз погоды в Киеве на 22 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во Львове 22 сентября температура днем будет достигать почти 30 градусов. Осадков не ожидается.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, как погода может влиять на людей. Она объяснила, когда приближается атмосферный фронт или циклон, то резко падает атмосферное давление, в результате чего люди с проблемами с артериальным давлением могут почувствовать это.

погода Киев осень прогноз погоды ветер
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
