Прогноз погоды на 22 сентября в Киеве

В понедельник, 22 сентября, в Киеве и области ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Киеве и области 22 сентября

Согласно прогнозу, ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +10...+15 °С, днем — +22...+27 °С.

В столице ночью ожидается +13...+15 °С, днем — +25...+27 °С.

Напомним, во Львове 22 сентября температура днем будет достигать почти 30 градусов. Осадков не ожидается.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, как погода может влиять на людей. Она объяснила, когда приближается атмосферный фронт или циклон, то резко падает атмосферное давление, в результате чего люди с проблемами с артериальным давлением могут почувствовать это.