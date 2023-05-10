Небо Києва захищатимуть нові мобільні групи ППО, — Наєв

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. Фото: facebook/ Сергій Наєв

Небо Києва захищатимуть нові мобільні групи протиповітряної оборони. Також нові ППО захищатимуть повітряний простір півночі України.

Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

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За словами генерала Наєва, оновлення сил ППО є відповіддю на "безпрецедентну кількість" авіаційних та ракетних атак РФ.

Генерал Наєв повідомив, що Українські Збройні Сили України вже отримали партію позашляховиків, які оснащені спеціалізованим обладнанням для ППО. Ці нові одиниці ППО діятимуть у Києві та північних регіонах України, охороняючи небесний простір над ними.

Застосування авіації і ракет, за словами Наєва, не має аналогів у світовій історії. Однак, попри це, українська сторона робить все можливе, щоб знайти найефективніші засоби протидії повітряній загрозі.

"Наше завдання — мінімізувати втрати серед військ та забезпечити максимальний захист для наших громадян та об'єктів критичної інфраструктури", — наголосив командувач Об'єднаних збройних сил України.

Нагадаємо, що російські війська шукають нові методи, щоб оминати українську ППО. Тому вони почали міняти тактику повітряного терору.