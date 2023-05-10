Небо Киева будут защищать новые мобильные группы ПВО, — Наев

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев. Фото: facebook/ Сергей Наев

Небо Киева будут защищать новые мобильные группы противовоздушной обороны. Также новые ПВО будут защищать воздушное пространство севера Украины.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

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По словам генерала Наева, обновление сил ПВО является ответом на "беспрецедентное количество" авиационных и ракетных атак РФ.

Генерал Наев сообщил, что Украинские Вооруженные Силы Украины уже получили партию внедорожников, оснащенных специализированным оборудованием для ПВО. Эти новые единицы ПВО будут действовать в Киеве и северных регионах Украины, охраняя небесное пространство над ними.

Участившееся применение авиации и ракет, по словам Наева, не имеет аналогов в мировой истории. Однако, несмотря на это, украинская сторона делает все возможное, чтобы найти наиболее эффективные способы противодействия воздушной угрозе.

"Наша задача — минимизировать потери среди войск и обеспечить максимальную защиту для наших граждан и объектов критической инфраструктуры", — подчеркнул командующий Объединенными вооруженными силами Украины.

Напомним, что российские войска ищут новые методы, чтобы обходить украинскую ПВО. Поэтому они стали менять тактику воздушного террора.