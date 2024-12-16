Прогноз погоди у Києві на завтра, 17 грудня

Негода бере верх — якою буде погода у Києві завтра
Погода у Києві та регіоні у вівторок, 17 грудня, буде небезпечною. На території області очікується сильний вітер з поривами до 18 м/с та дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.
Погода у Києві 17 грудня
"Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с", — йдеться в повідомленні.
За даними синоптиків, температура вночі очікується на рівні 0...+5 °С, вдень — +3...+8 ° С.
У Києві вночі передбачається +1...+3 °С, вдень — +5...+7 °С.
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Києва й області 17 грудня
Пориви вітру сягнуть 15-18 м/с. Відтак оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, нещодавно на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один — М1. При цьому магнітних бур не передбачається.
Також ми писали, що погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде небезпечною. Вдень у Карпатах, на сході та північному сході країни, у південних областях місцями очікуються дощі, а також сильні пориви вітру до 20 м/с.
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