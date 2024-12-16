Прогноз погоди у Києві на завтра, 17 грудня

Люди ідуть під снігом. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та регіоні у вівторок, 17 грудня, буде небезпечною. На території області очікується сильний вітер з поривами до 18 м/с та дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

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Погода у Києві 17 грудня

Скриншот допису Укргідрометцентру

"Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с", — йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, температура вночі очікується на рівні 0...+5 °С, вдень — +3...+8 ° С.

У Києві вночі передбачається +1...+3 °С, вдень — +5...+7 °С.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Києва й області 17 грудня

Негода у Києві 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Пориви вітру сягнуть 15-18 м/с. Відтак оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один — М1. При цьому магнітних бур не передбачається.

Також ми писали, що погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде небезпечною. Вдень у Карпатах, на сході та північному сході країни, у південних областях місцями очікуються дощі, а також сильні пориви вітру до 20 м/с.