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Непогода берет верх — какой будет погода в Киеве завтра

16 декабря 2024 19:43
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра, 17 декабря
Люди идут под снегом. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и регионе во вторник, 17 декабря, будет опасная. На территории области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с и дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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Погода в Киеве 17 декабря

Непогода берет верх — какой будет погода в Киеве завтра - фото 1
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

"Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура ночью ожидается на уровне 0...+5 °С, днем - +3...+8 °С.

В Киеве ночью предвещается +1...+3 °С, днем +5...+7 °С.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киева и области 17 декабря

Непогода берет верх — какой будет погода в Киеве завтра - фото 2
Ненастье в Киеве 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Следовательно, объявлен первый уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, недавно на Солнце произошло 16 вспышек класса С и один — М1. При этом магнитных бурь не предполагается.

Также мы писали, что погода в Украине во вторник, 17 декабря, будет опасна. Днем в Карпатах, на востоке и на северо-востоке страны, в южных областях местами ожидаются дожди, а также сильные порывы ветра до 20 м/с.

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