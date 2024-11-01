Прогноз погоди в Києві на завтра 2 листопада від Укргідрометцентру

Негода накриє Київ — прогноз погоди на завтра
У Київській області 2 листопада буде хмарна погода з невеликим дощем. Також у регіоні очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на Київщині 2 листопада
Завтра у Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Також синоптики попереджають мешканців про невеликий дощ. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Також можливі пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від +5...+10 °C.
У Києві 2 листопада буде трішки тепліше — показники температури вночі та вдень коливатимуться від +8...+10 °C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У п'ятницю, 2 листопада, у Києві та області передбачаються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Рівень небезпечності — перший (жовтий).
Нагадаємо, в Україні 2 листопада очікується дощова погода у більшості областей. Температура повітря коливатиметься в межах +6...+10 °C.
У Львові 2 листопада також буде хмарна погода з проясненнями. Водночас в регіоні будуть дощі та сильні пориви вітру.
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