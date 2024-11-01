Прогноз погоди в Києві на завтра 2 листопада від Укргідрометцентру

Люди із парасольками в сильний вітер. Фото: Reuters

У Київській області 2 листопада буде хмарна погода з невеликим дощем. Також у регіоні очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на Київщині 2 листопада

Завтра у Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Також синоптики попереджають мешканців про невеликий дощ. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Також можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від +5...+10 °C.

Температурна карта України на 2 листопада. Фото: Метеопост

У Києві 2 листопада буде трішки тепліше — показники температури вночі та вдень коливатимуться від +8...+10 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У п'ятницю, 2 листопада, у Києві та області передбачаються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Рівень небезпечності — перший (жовтий).

Прогноз погоди у Києві 2 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні 2 листопада очікується дощова погода у більшості областей. Температура повітря коливатиметься в межах +6...+10 °C.

У Львові 2 листопада також буде хмарна погода з проясненнями. Водночас в регіоні будуть дощі та сильні пориви вітру.