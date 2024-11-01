Прогноз погоды в Киеве на завтра 2 ноября от Укргидрометцентра

Ненастье накроет Киев — прогноз погоды на завтра
В Киевской области 2 ноября будет облачно с небольшим дождем. Также в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киевской области 2 ноября
В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Также синоптики предупреждают жителей о небольшом дожде. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Также возможны порывы 15-20 м\с.
Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +5...+10°C.
В Киеве 2 ноября будет немного теплее — показатели температуры ночью и днем будут колебаться от +8...+10°C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В пятницу, 2 ноября, в Киеве и области предполагаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Уровень опасности – первый (желтый).
Напомним, в Украине 2 ноября ожидается дождливая погода в большинстве областей. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+10°C.
Во Львове 2 ноября также облачно с прояснениями. В то же время в регионе будут дожди и сильные порывы ветра.
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