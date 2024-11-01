Прогноз погоды в Киеве на завтра 2 ноября от Укргидрометцентра

Люди с зонтиками в сильный ветер. Фото: Reuters

В Киевской области 2 ноября будет облачно с небольшим дождем. Также в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 2 ноября

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Также синоптики предупреждают жителей о небольшом дожде. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Также возможны порывы 15-20 м\с.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +5...+10°C.

Температурная карта Украины на 2 ноября. Фото: Метеопост

В Киеве 2 ноября будет немного теплее — показатели температуры ночью и днем будут колебаться от +8...+10°C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В пятницу, 2 ноября, в Киеве и области предполагаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Уровень опасности – первый (желтый).

Прогноз погоды в Киеве 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине 2 ноября ожидается дождливая погода в большинстве областей. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+10°C.

Во Львове 2 ноября также облачно с прояснениями. В то же время в регионе будут дожди и сильные порывы ветра.