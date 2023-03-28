Красиві фото снігопада в Києві 28 березня

Неймовірний снігопад у Києві: вечірнє місто очима фотографа Новини.LIVE
Сьогодні, 28 березня, затишний вечірній Київ засипало снігом. Зима ще не хоче прощатись з містом та періодично нагадує про себе.
Кореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями засніженого весняного Києва, щоб передати на фото його красу.
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Снігопад у Києві
Після тривалих відключень електроенергії Київ оживає та наповнюється весняною красою, а мешканці міста поступово повертаються до звичного життя. Проте зима ще не пішла зі столиці остаточно. Сьогодні Київ засипало дощем та мокрим снігом, який надав місту неймовірного шарму.
На вулицях столиці можна побачити людей, які поспішають у справах чи просто прогулюються містом. Саме в такі моменти ми розуміємо, що ніщо та ніхто не зможе здолати величності Києва та мужності українців.
Фото: Новини.LIVE