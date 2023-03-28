Красивые фото снегопада в Киеве 28 марта

Невероятный снегопад в Киеве: вечерний город глазами фотографа Новости.LIVE
Сегодня, 28 марта, уютный вечерний Киев засыпало снегом. Зима еще не хочет прощаться с городом и периодически напоминает о себе.
Корреспондент Новости.LIVE прошелся по улицам заснеженного весеннего Киева, чтобы передать на фото его красоту.
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Снегопад в Киеве
После долгих отключений электроэнергии Киев оживает и наполняется весенней красотой, а жители города постепенно возвращаются к привычной жизни. Однако зима еще не ушла из столицы до конца. Сегодня Киев засыпало дождем и мокрым снегом, который придал городу невероятный шарм.
На улицах столицы можно увидеть людей, которые спешат по делам или просто ходят по городу. Именно в такие моменты мы понимаем, что ничто и никто не сможет преодолеть величие Киева и мужество украинцев.
Фото: Новости.