Красивые фото снегопада в Киеве 28 марта

В конце марта погода удивила киевлян

Сегодня, 28 марта, уютный вечерний Киев засыпало снегом. Зима еще не хочет прощаться с городом и периодически напоминает о себе.

Корреспондент Новости.LIVE прошелся по улицам заснеженного весеннего Киева, чтобы передать на фото его красоту.

Снегопад в Киеве

После долгих отключений электроэнергии Киев оживает и наполняется весенней красотой, а жители города постепенно возвращаются к привычной жизни. Однако зима еще не ушла из столицы до конца. Сегодня Киев засыпало дождем и мокрым снегом, который придал городу невероятный шарм.

На улицах столицы можно увидеть людей, которые спешат по делам или просто ходят по городу. Именно в такие моменты мы понимаем, что ничто и никто не сможет преодолеть величие Киева и мужество украинцев.

Фото: Новости.