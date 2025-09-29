Українську Insta-блогерку підозрюють в ухиленні від сплати 11 млн грн податків

Телефон в руках людини. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки оголосили про підозру відомій Insta-блогерці. Йдеться про ухилення від сплати 11 мільйонів гривень податків.

Про це повідомляють пресслужби Бюро економічної безпеки та Київської міської прокуратури у понеділок, 29 вересня.

Підозра відомій Insta-блогерці

Слідство встановило, що упродовж пʼяти років фігурантка отримувала на банківську рахунки кошти за рекламу товарів у соцмережах. До податкових декларацій вона не вносила доходи. Таким чином, блогерка ухилилась від сплати податків.

Instagram-акаунт блогерки. Фото: БЕБ

"Підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який було ініційовано співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

А у прокуратурі зазначили, що жінка, яка зареєстрована як ФОП, упродовж 2018-2022 років отримала дохід у розмірі понад 58 млн гривень.

Блогерка. Фото: t.me/kyiv_pro_office

З початку великої війни блогерка перебуває за кордоном, тому повідомлення про підозру оголошено заочно.

Крім того, фігурантка мовчала про ставлення до російської агресії, а згодом зробила неоднозначні заяви.

"Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію", — розповіли в прокуратурі.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Софію Стужук.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

