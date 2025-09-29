Українську Insta-блогерку підозрюють в ухиленні від сплати 11 млн грн податків

Несплата 11 млн грн податків — у Києві блогерці оголосили підозру
У Києві детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки оголосили про підозру відомій Insta-блогерці. Йдеться про ухилення від сплати 11 мільйонів гривень податків.
Про це повідомляють пресслужби Бюро економічної безпеки та Київської міської прокуратури у понеділок, 29 вересня.
Підозра відомій Insta-блогерці
Слідство встановило, що упродовж пʼяти років фігурантка отримувала на банківську рахунки кошти за рекламу товарів у соцмережах. До податкових декларацій вона не вносила доходи. Таким чином, блогерка ухилилась від сплати податків.
"Підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який було ініційовано співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування.
А у прокуратурі зазначили, що жінка, яка зареєстрована як ФОП, упродовж 2018-2022 років отримала дохід у розмірі понад 58 млн гривень.
З початку великої війни блогерка перебуває за кордоном, тому повідомлення про підозру оголошено заочно.
Крім того, фігурантка мовчала про ставлення до російської агресії, а згодом зробила неоднозначні заяви.
"Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію", — розповіли в прокуратурі.
За інформацією ЗМІ, йдеться про Софію Стужук.
