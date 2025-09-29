Украинскую Insta-блогерку подозревают в уклонении от уплаты 11 млн грн налогов

Телефон в руках человека. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности объявили о подозрении известному Insta-блогеру. Речь идет об уклонении от уплаты 11 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщают пресс-службы Бюро экономической безопасности и Киевской городской прокуратуры в понедельник, 29 сентября.

Реклама

Читайте также:

Подозрение известному Insta-блогеру

Следствие установило, что в течение пяти лет фигурантка получала на банковские счета средства за рекламу товаров в соцсетях. В налоговые декларации она не вносила доходы. Таким образом, блогер уклонилась от уплаты налогов.

Instagram-аккаунт блогера. Фото: БЭБ

"Основанием для регистрации уголовного производства стал обобщенный материал Госфинмониторинга, который был инициирован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

А в прокуратуре отметили, что женщина, которая зарегистрирована как ФЛП, в течение 2018-2022 годов получила доход в размере более 58 млн гривен.

Блогер. Фото: t.me/kyiv_pro_office

С начала большой войны блогер находится за границей, поэтому сообщение о подозрении объявлено заочно.

Кроме того, фигурантка молчала об отношении к российской агрессии, а впоследствии сделала неоднозначные заявления.

"В частности, в октябре 2022 года писала о том, что украинцы сами виноваты в массированных ракетных атаках по Украине, поскольку радовались ударам по РФ и Крымскому мосту. Также она рекламировала российских блогеров, переориентировавшись на российскую аудиторию", — рассказали в прокуратуре.

По информации СМИ, речь идет о Софии Стужук.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, какие налоги ждут таксистов, курьеров и арендодателей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что запрещено делать с деньгами ФЛП.