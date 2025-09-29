Украинскую Insta-блогерку подозревают в уклонении от уплаты 11 млн грн налогов

Неуплата 11 млн грн налогов — в Киеве блогеру объявили подозрение
В Киеве детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности объявили о подозрении известному Insta-блогеру. Речь идет об уклонении от уплаты 11 миллионов гривен налогов.
Об этом сообщают пресс-службы Бюро экономической безопасности и Киевской городской прокуратуры в понедельник, 29 сентября.
Подозрение известному Insta-блогеру
Следствие установило, что в течение пяти лет фигурантка получала на банковские счета средства за рекламу товаров в соцсетях. В налоговые декларации она не вносила доходы. Таким образом, блогер уклонилась от уплаты налогов.
"Основанием для регистрации уголовного производства стал обобщенный материал Госфинмониторинга, который был инициирован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
А в прокуратуре отметили, что женщина, которая зарегистрирована как ФЛП, в течение 2018-2022 годов получила доход в размере более 58 млн гривен.
С начала большой войны блогер находится за границей, поэтому сообщение о подозрении объявлено заочно.
Кроме того, фигурантка молчала об отношении к российской агрессии, а впоследствии сделала неоднозначные заявления.
"В частности, в октябре 2022 года писала о том, что украинцы сами виноваты в массированных ракетных атаках по Украине, поскольку радовались ударам по РФ и Крымскому мосту. Также она рекламировала российских блогеров, переориентировавшись на российскую аудиторию", — рассказали в прокуратуре.
По информации СМИ, речь идет о Софии Стужук.
