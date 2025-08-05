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Головна Київ Нестійка погода і грози — синоптики попередили про негоду у Києві

Нестійка погода і грози — синоптики попередили про негоду у Києві

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 17:11
Прогноз погоди на 6 липня у Києві - якою буде погода завтра
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

У середу, 6 серпня, на території Київської області та столиці очікується нестійка погода. Також у регіоні можна очікувати дощі.

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 6 липня у Києві

За даними синоптиків, протягом доби прогнозується хмарність з проясненнями. Уночі — без опадів, а вже вдень можливі короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься у проміжку +14...+19 °С уночі та до +24...+29 °С. У Києві нічна температура становитиме +17...+19 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26...+28 °С.

Вітер змінить напрямок із південно-західного на північно-західний, швидкість — 7–12 м/с.

Окрім прогнозу, фахівці оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища — І рівень небезпечності (жовтий). Очікувані погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.

Мешканців та гостей Києва і області закликають бути обережними, стежити за оперативною інформацією та за можливості уникати перебування на вулиці під час грози.

Нагадаємо, що у Харкові та області завтра буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається, тож спекотна погода триватиме.

А в цілому в Україні 6 серпня очікуються зливи та грози у декількох областях. При цьому місцями посилиться спека до +37 °С.

погода Київ дощ прогноз погоди гроза
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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