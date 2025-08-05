Прогноз погоды на 6 июля в Киеве - какой будет погода завтра

Нестабильная погода и грозы — предупреждение о непогоде в Киеве
В среду, 6 августа, на территории Киевской области и столицы ожидается неустойчивая погода. Также в регионе можно ожидать дожди.
Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды на 6 июля в Киеве
По данным синоптиков, в течение суток прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью — без осадков, а уже днем возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.
Температура воздуха по области будет колебаться в промежутке +14...+19 °С ночью и до +24...+29 °С. В Киеве ночная температура составит +17...+19 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 °С.
Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западный, скорость — 7-12 м/с.
Кроме прогноза, специалисты объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях — І уровень опасности (желтый). Ожидаемые погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на безопасность дорожного движения.
Жителей и гостей Киева и области призывают быть осторожными, следить за оперативной информацией и по возможности избегать пребывания на улице во время грозы.
Напомним, что в Харькове и области завтра будет переменная облачность. Осадков не предвидится, поэтому жаркая погода будет продолжаться.
А в целом в Украине 6 августа ожидаются ливни и грозы в нескольких областях. При этом местами усилится жара до +37 °С.
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