Прогноз погоды на 6 июля в Киеве - какой будет погода завтра

Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

В среду, 6 августа, на территории Киевской области и столицы ожидается неустойчивая погода. Также в регионе можно ожидать дожди.

Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра.

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Прогноз погоды на 6 июля в Киеве

По данным синоптиков, в течение суток прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью — без осадков, а уже днем возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться в промежутке +14...+19 °С ночью и до +24...+29 °С. В Киеве ночная температура составит +17...+19 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 °С.

Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западный, скорость — 7-12 м/с.

Кроме прогноза, специалисты объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях — І уровень опасности (желтый). Ожидаемые погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на безопасность дорожного движения.

Жителей и гостей Киева и области призывают быть осторожными, следить за оперативной информацией и по возможности избегать пребывания на улице во время грозы.

Напомним, что в Харькове и области завтра будет переменная облачность. Осадков не предвидится, поэтому жаркая погода будет продолжаться.

А в целом в Украине 6 августа ожидаются ливни и грозы в нескольких областях. При этом местами усилится жара до +37 °С.