Суд у Києві покарав водія, який будучи п'яним пропонував хабар поліцейським

Нетверезий водій запропонував поліцейським хабар — як покарав суд
У Києві поліція зупинила автомобіль, водій якого перебував у стані алкогольного сп'яніння. За спробу надати хабар, його судили та призначили покарання.
Про це йдеться на офіційному сайті Київської міської прокуратури.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, у вересні 2024 року правоохоронці з Управління патрульної поліції зупинили автомобіль на проспекті Бажана. За кермом перебував водій із явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Щоб уникнути складання адміністративного протоколу, чоловік спробував дати поліцейським хабар у розмірі 5000 гривень. Однак інспектори відмовились від грошей і викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
Варто зауважити, що на момент розгляду справи в суді обвинувачений був затриманий за розбій, скоєний на території Київської області.
Рішення суду
У результаті розгляду справи Дарницький районний суд столиці визнав чоловіка винним у спробі дати неправомірну вигоду службовим особам. За цей вчинок йому було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, вчора ми писали, що у Ніжині Чернігівської області чоловік вкрав авто у місцевого жителя. За це йому призначили штраф та покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
Також ми повідомляли, що в Україні скасовують популярний штраф для водіїв.
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