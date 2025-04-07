Суд в Киеве наказал водителя, который будучи пьяным предлагал взятку полицейским

Пьяный водитель предложил полицейским взятку — как наказал суд
В Киеве полиция остановила автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. За попытку дать взятку, его судили и назначили наказание.
Об этом говорится на официальном сайте Киевской городской прокуратуры.
Детали дела
Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года правоохранители из Управления патрульной полиции остановили автомобиль на проспекте Бажана. За рулем находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения.
Чтобы избежать составления административного протокола, мужчина попытался дать полицейским взятку в размере 5000 гривен. Однако инспекторы отказались от денег и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Стоит заметить, что на момент рассмотрения дела в суде обвиняемый был задержан за разбой, совершенный на территории Киевской области.
Решение суда
В результате рассмотрения дела Дарницкий районный суд столицы признал мужчину виновным в попытке дать неправомерную выгоду служебным лицам. За этот поступок ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.
Напомним, вчера мы писали, что в Нежине Черниговской области мужчина украл авто у местного жителя. За это ему назначили штраф и наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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