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Невідомі мошки атакують киян — чим вони небезпечні

8 травня 2024 19:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Невідомі мошки атакують киян — чим вони небезпечні
Люди гуляють парком. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Мешканці Києва скаржаться на невідомих мошок. Ці комахи, особливо активні у паркових зонах та біля водойм, викликають хворобливі укуси, після яких шкіра свербить та набрякає.

Про це повідомило видання ТСН у середу, 8 травня.

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Киянка Поліна Кравченко поділилася своїм досвідом, розповівши про появу червоних запалених ділянок на шкірі після прогулянки на свіжому повітрі. Її син також постраждав від укусів, що призвело до набряку губ і вух та симптомів, схожих на кропив'янку.

"У нього на ранок розпухли губи, вуха, хоча там його не кусали. По всьому тілу почалося як кропивниця. Почалася задуха, йому почалося паморочитися в голові. Тож довелося негайно звернутися до лікаря", — додала мешканка столиці.

Світлана Кисільгоф, яка переїхала з Херсона у 2022 році, також зіткнулася з атаками мошок у київському парку. Вона вперше стала їх жертвою минулого року, коли відпочивала на Десні, недалеко від Києва. Через декілька днів, вже у столиці, комарі покусали її знову.

"Лікарка вважала, що мені занесено якусь інфекцію. Ми здали аналізи, інфекції не виявили. Ми зрозуміли, що це суто алергічна реакція", — розповіла жінка.

Президент Асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок пояснила, що такі комахи зазвичай мешкають у лісистих та вологих регіонах, але через зміни клімату вони почали мігрувати.

Головний лікар клініки імунології та алергології Олександр Назаренко зазначив, що цього року багато пацієнтів звертаються із симптомами, викликаними укусами мошок. Він підкреслив, що алергія може бути пов'язана з токсичною дією слини комах і рекомендував приймати антигістамінні препарати та уникати розчісування укусів.

Екологи запевняють, що кількість агресивних мошок зменшиться найближчим часом, оскільки птахи почнуть їх активно винищувати.

Нагадаємо, у світі поширюються захворювання, які переносять комарі. Це відбувається через кліматичну кризу, зокрема в Європі.

Раніше мешканці багатоповерхівки у Малиновському районі Одеси помітили змію. Це виявилась неотруйна рептилія, що водиться у регіоні.

Київ
українці
Україна
Київська область
комахи
алергія
укус

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