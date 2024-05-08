Неизвестные мошки атакуют киевлян — чем они опасны

Люди гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Киева жалуются на неизвестных мошек. Эти насекомые, особенно активные в парковых зонах и у водоемов, вызывают болезненные укусы, после которых кожа чешется и отекает.

Об этом сообщило издание ТСН в среду, 8 мая.

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Киевлянка Полина Кравченко поделилась своим опытом, рассказав о появлении красных участков на коже после прогулки на открытом воздухе. Ее сын также пострадал от укусов, что привело к отеку губ и ушей и симптомов, похожих на крапивницу.

"У него наутро распухли губы, уши, хотя там его не кусали. По всему телу была как крапивница. Началась удушье, у него стала кружиться голова. Поэтому пришлось немедленно обратиться к врачу", — добавила жительница столицы.

Светлана Кисильгоф, переехавшая из Херсона в 2022 году, также столкнулась с атаками мошек в киевском парке. Она впервые стала их жертвой в прошлом году, когда отдыхала на Десне, недалеко от Киева. Через несколько дней, уже в столице, комары покусали ее снова.

"Врач считала, что мне занесена какая-то инфекция. Мы сдали анализы, инфекции не обнаружили. Мы поняли, что это сугубо аллергическая реакция", — рассказала женщина.

Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок объяснила, что такие насекомые обычно живут в лесистых и влажных регионах, но из-за изменения климата они начали мигрировать.

Главный врач клиники иммунологии и аллергологии Александр Назаренко отметил, что в этом году многие пациенты обращаются с симптомами, вызванными укусами мошек. Он подчеркнул, что аллергия может быть связана с токсическим действием слюны насекомых и рекомендовал принимать антигистаминные препараты и избегать расчесывания укусов.

Экологи уверяют, что количество агрессивных мошек уменьшится в ближайшее время, поскольку птицы начнут их активно истреблять.

Напомним, в мире распространяются заболевания, которые переносят комары. Это происходит из-за климатического кризиса, в частности в Европе.

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