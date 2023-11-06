Невимовна втрата для ЗСУ — Залужний відреагував на смерть свого помічника
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний відреагував на смерть свого помічника Геннадія Частякова. Він назвав його другом, та висловив слова підтримки родині військовослужбовця.
Про це він написав у Telegram.
Залужний висловив співчуття родині загиблого
"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков", — пише у своєму пості Залужний.
Залужний підтвердив, що в одному з подарунків Частякову на честь свята спрацював невідомий вибуховий пристрій. Головнокомандувач висловив співчуття родині військовослужбовця: дружині та чотирьом дітям.
"З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України та боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", — резюмував Залужний.
Нагадаємо, що за повідомленням речника МЗС Мар'яна Рева Геннадій Частяков загинув сьогодні у селі Чайки Київської області, через необережне поводження з гранатою. Серйозних поранень також зазнав і його 13-річний син. Водночас телеканал "Еспресо" повідомляє з посиланням на свої джерела, що військовик повертався додому з подарунками на святкування дня народження. У процесі розпакування одного з них стався вибух. Передбачається, що це могла бути коробка, всередині якої була пляшка алкоголю та набір чарок.
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