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Невимовна втрата для ЗСУ — Залужний відреагував на смерть свого помічника

6 листопада 2023 20:58
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Ілля Рябінін
редактор
Невимовна втрата для ЗСУ — Залужний відреагував на смерть свого помічника
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: телеканал "Еспресо"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний відреагував на смерть свого помічника Геннадія Частякова. Він назвав його другом, та висловив слова підтримки родині військовослужбовця. 

Про це він написав у Telegram.

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Залужний висловив співчуття родині загиблого

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков", — пише у своєму пості Залужний. 

Залужний підтвердив, що в одному з подарунків Частякову на честь свята спрацював невідомий вибуховий пристрій. Головнокомандувач висловив співчуття родині військовослужбовця: дружині та чотирьом дітям.

Невимовна втрата для ЗСУ — Залужний відреагував на смерть свого помічника
Фото з місця загибелі Частякова. Джерело: "Українська правда"

"З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України та боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", — резюмував Залужний.

Невимовна втрата для ЗСУ — Залужний відреагував на смерть свого помічника
Пост Залужного. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що за повідомленням речника МЗС Мар'яна Рева Геннадій Частяков загинув сьогодні у селі Чайки Київської області, через необережне поводження з гранатою. Серйозних поранень також зазнав і його 13-річний син. Водночас телеканал "Еспресо" повідомляє з посиланням на свої джерела, що військовик повертався додому з подарунками на святкування дня народження. У процесі розпакування одного з них стався вибух. Передбачається, що це могла бути коробка, всередині якої була пляшка алкоголю та набір чарок. 

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