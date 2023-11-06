Невимовна втрата для ЗСУ — Залужний відреагував на смерть свого помічника

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: телеканал "Еспресо"

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний відреагував на смерть свого помічника Геннадія Частякова. Він назвав його другом, та висловив слова підтримки родині військовослужбовця.

Про це він написав у Telegram.

Читайте також:

Залужний висловив співчуття родині загиблого

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков", — пише у своєму пості Залужний.

Залужний підтвердив, що в одному з подарунків Частякову на честь свята спрацював невідомий вибуховий пристрій. Головнокомандувач висловив співчуття родині військовослужбовця: дружині та чотирьом дітям.

Фото з місця загибелі Частякова. Джерело: "Українська правда"

"З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України та боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", — резюмував Залужний.

Пост Залужного. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що за повідомленням речника МЗС Мар'яна Рева Геннадій Частяков загинув сьогодні у селі Чайки Київської області, через необережне поводження з гранатою. Серйозних поранень також зазнав і його 13-річний син. Водночас телеканал "Еспресо" повідомляє з посиланням на свої джерела, що військовик повертався додому з подарунками на святкування дня народження. У процесі розпакування одного з них стався вибух. Передбачається, що це могла бути коробка, всередині якої була пляшка алкоголю та набір чарок.