Невыразимая потеря для ВСУ — Залужный отреагировал на смерть своего помощника
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на смерть своего помощника Геннадия Частякова. Он назвал его другом и выразил слова поддержки семье военнослужащего.
Об этом он написал в Telegram.
Залужный выразил соболезнования семье погибшего
" Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков", — пишет в своем посту Залужный.
Залужный подтвердил, что в одном из подарков Частякову в честь праздника сработало неизвестное взрывное устройство. Главнокомандующий выразил соболезнования семье военнослужащего: жене и четырем детям.
"С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией. Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", — резюмировал Залужный.
Напомним, что по сообщению спикера МВД Марьяна Рева Геннадий Частяков погиб сегодня в селе Чайки Киевской области, из-за неосторожного обращения с гранатой. Серьезные ранения также получил и его 13-летний сын. В то же время телеканал "Еспресо" сообщает со ссылкой на свои источники, что военный возвращался домой с подарками на празднование дня рождения. В процессе распаковки одного из них произошел взрыв. Предполагается, что это могла быть коробка, внутри которой находилась бутылка алкоголя и набор рюмок.
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