Погода у Києві на завтра — чого очікувати

Люди йдуть містом під літнім дощем. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 червня, у Києві та області буде хмарно. Крім того, синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами Укргідрометцентру, 28 червня, по території Київщини та Києва буде хмарно з проясненнями. Крім того, у суботу очікуються незначні короткочасні дощі.

Вітер буде північно-західний, у межах 7-12 м/с. На Київщині температура вночі — +13...+18 °С. Вдень буде дещо тепліше — +19...+24 °С.

У суботу, 28 червня, у Києві вночі — +16...+18 °С. Вдень температура повітря у столиці прогріється до +21...+23 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода по Україні в суботу, 28 червня.

Також Діденко інформувала, коли в Україну повернеться справжня літня спека.