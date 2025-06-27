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Головна Київ Невтішні прогнози — погода у Києві на завтра

Невтішні прогнози — погода у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 18:39
Погода у Києві на завтра — чого очікувати
Люди йдуть містом під літнім дощем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода у Києві та області на 28 червня

У суботу, 28 червня, у Києві та області буде хмарно. Крім того, синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві та області на 28 червня

За прогнозами Укргідрометцентру, 28 червня, по території Київщини та  Києва буде хмарно з проясненнями. Крім того, у суботу очікуються незначні короткочасні дощі.

Вітер буде північно-західний, у межах 7-12 м/с. На Київщині температура вночі — +13...+18 °С. Вдень буде дещо тепліше — +19...+24 °С.

У суботу, 28 червня, у Києві вночі — +16...+18 °С. Вдень температура повітря у столиці прогріється до +21...+23 °С.

Погода у Києві
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода по Україні в суботу, 28 червня.

Також Діденко інформувала, коли в Україну повернеться справжня літня спека.

погода Київ Укргідрометцентр літо прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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