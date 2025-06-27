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Главная Киев Неутешительные прогнозы — погода в Киеве на завтра

Неутешительные прогнозы — погода в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 18:39
Погода в Киеве на завтра - чего ожидать
Люди идут по городу под летним дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Киеве и области на 28 июня

В субботу, 28 июня, в Киеве и области будет облачно. Кроме того, синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве и области на 28 июня

По прогнозам Укргидрометцентра, 28 июня, по территории Киевской области и г. Киева будет облачно с прояснениями. Кроме того, в субботу ожидаются незначительные кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с. На Киевщине температура ночью — +13...+18°С. Днем будет несколько теплее — +19...+24 °С.

В субботу, 28 июня, в Киеве ночью — +16...+18 °С. Днем температура воздуха в столице прогреется до +21...+23 °С.

Погода у Києві
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода по Украине в субботу, 28 июня.

Также Диденко информировала, когда в Украину вернется настоящая летняя жара.

погода Киев Укргидрометцентр лето прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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