Погода в Киеве на завтра - чего ожидать

Неутешительные прогнозы — погода в Киеве на завтра
В субботу, 28 июня, в Киеве и области будет облачно. Кроме того, синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве и области на 28 июня
По прогнозам Укргидрометцентра, 28 июня, по территории Киевской области и г. Киева будет облачно с прояснениями. Кроме того, в субботу ожидаются незначительные кратковременные дожди.
Ветер будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с. На Киевщине температура ночью — +13...+18°С. Днем будет несколько теплее — +19...+24 °С.
В субботу, 28 июня, в Киеве ночью — +16...+18 °С. Днем температура воздуха в столице прогреется до +21...+23 °С.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода по Украине в субботу, 28 июня.
Также Диденко информировала, когда в Украину вернется настоящая летняя жара.
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