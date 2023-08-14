Незаконний демонтаж будівлі на Подолі: депутат Євгенія Кулеба направила заяву до прокуратури

Демонтаж даху 200-річної будівлі на Подолі. Фото: Новини.LIVE

У Києві на Подолі розпочали незаконний демонтаж даху 200-річної будівлі. Жодних дозволів на такі дії у робітників немає, однак влада лишається бездіяльною.

Тим часом Євгенія Кулеба вже направила заяву до прокуратури, щоб винні понесли покарання. Про це депутатка Київської міськради повідомила Новини.LIVE.

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Напередодні на за адресою Набережно-Хрещатицька, 13 без жодних дозволів почали демонтувати дах історичної будови. Це будівля колишніх майстерень річкового порту, яка була збудована 1822 року.

200-річна будівля на Подолі. Фото: Новини.LIVE

200-річна будівля на Подолі. Фото: Новини.LIVE

200-річна будівля на Подолі. Фото: Новини.LIVE

200-річна будівля на Подолі. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

На сьогодні вона є останнім збереженим зразком забудови набережної того періоду. А на її місці планують побудувати 7-поверховий апарт-готель.

Однак ця будівля розташована на території історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" і включена до списку об'єктів заповідника.

Карта заповідника "Стародавній Київ". Фото: google

Щоб запобігти безконтрольному руйнуванню пам'яток архітектури, депутатка Київської міськради Євгенія Кулеба направила заяву до прокуратури.

"Відповідно до ч. 4 ст. 32 Закону України "Про охорону культурної спадщини" у межах історичних ареалів населених місць, визначених відповідно до абзацу першого цієї частини, встановлюються такі режими використання: забезпечується збереження характерних архітектурних прийомів/елементів і типів, габаритів і матеріалу даху", — зокрема йдеться у заяві.

Дах вже частково демонтували, а габарити планують змінити аж до 7 поверхів. І це навіть не говорячи про те, що виконавець робіт не отримав дозволів від "Київського науково-методичного центру з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій".

У заяві Євгенія Кулеба наполягає на відкритті кримінального провадження проти виконавця робіт за самовільний демонтаж будівлі і негайного припинення цих дій.

Нагадаємо, минулого тижня на Подолі знесли історичну будівлю, якій було понад 200 років. Так само без дозволів і без жодних протидій з боку влади.