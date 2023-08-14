Незаконный демонтаж здания на Подоле: депутат Евгения Кулеба направила заявление в прокуратуру

Демонтаж крыши 200-летнего здания на Подоле. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на Подоле начали незаконный демонтаж крыши 200-летнего здания. Никаких разрешений на такие действия у рабочих нет, однако власть остается бездейственной.

Тем временем Евгения Кулеба уже направила заявление в прокуратуру, чтобы виновные понесли наказание. Об этом депутат Киевского горсовета сообщила Новини.LIVE.

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Незаконный демонтаж 200-летнего здания

Накануне по адресу Набережно-Крещатицкая, 13 без разрешений начали демонтировать крышу исторического строения. Это здание бывших мастерских речного порта, построенное в 1822 году.

200-летнее cдание на Подоле. Фото: Новини.LIVE

200-летнее cдание на Подоле. Фото: Новини.LIVE

200-летнее cдание на Подоле. Фото: Новини.LIVE

200-летнее cдание на Подоле. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

На сегодня она является последним сохранившимся образцом застройки набережной того периода. А на ее месте планируют построить 7-этажный апарт-отель.

Однако это здание расположено на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" и включено в список объектов заповедника.

Карта заповедника "Древний Киев". Фото: google

Чтобы предотвратить бесконтрольное разрушение памятников архитектуры, депутат Киевского горсовета Евгения Кулеба направила заявление в прокуратуру.

"Согласно ч. 4 ст. 32 Закона Украины "Об охране культурного наследия" в пределах исторических ареалов населенных мест, определенных в соответствии с абзацем первым этой части, устанавливаются следующие режимы использования: обеспечивается сохранение характерных архитектурных приемов/элементов и типов, габаритов и материала крыши", — в частности говорится в заявлении.

Крыша уже частично демонтирована, а габариты планируют изменить вплоть до 7 этажей. И это даже не говоря о том, что производитель работ не получил разрешений от "Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий".

В заявлении Евгения Кулеба настаивает на возбуждении уголовного производства против исполнителя работ за самовольный демонтаж здания и немедленное прекращение этих действий.

Напомним, на прошлой неделе на Подоле снесли историческое здание, которому было больше 200 лет. Так же без разрешений и без каких-либо противодействий со стороны властей.