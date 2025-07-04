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Головна Київ Ніч прийде із грозою — якою буде погода у Києві завтра

Ніч прийде із грозою — якою буде погода у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 20:19
Погода на 5 липня — якою буде погода у Києві завтра
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 5 липня, погода на території Київської області та в самому Києві буде нестійкою. Але загалом вона комфортною для літніх справ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото скриншот

Прогноз погоди у Києві на 5 липня

За прогнозом синоптиків, ніч пройде під знаком мінливої хмарності. У деяких районах можливі короткочасні дощі та грози. Місцями очікуються шквали силою 15–20 м/с. Вдень жителі області зможуть насолодитися сухою погодою без опадів — хмари періодично змінюватимуть сонце.

Вітер зміниться на північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температурний режим буде досить комфортним: вночі по області очікується +13…+18 °С, вдень — +23…+28 °С.

У столиці нічна температура коливатиметься в межах +16…+18 °С, денна — +24…+26 °С.

Нагадаємо, що завтра, 5 липня в Одесі очікується мінлива хмарність, але без дощу. Метеорологи застерігають: у регіоні зберігається надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки, зумовлений тривалою відсутністю опадів і дуже сухим повітрям.

Нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека.

погода Київ Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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