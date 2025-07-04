Погода на 5 июля - какой будет погода в Киеве завтра

Ночь придет с грозой — какой будет погода в Киеве завтра
В пятницу, 5 июля, погода на территории Киевской области и в самом Киеве будет неустойчивой. Но в целом она комфортной для летних дел.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды в Киеве на 5 июля
По прогнозу синоптиков, ночь пройдет под знаком переменной облачности. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Местами ожидаются шквалы силой 15-20 м/с. Днем жители области смогут насладиться сухой погодой без осадков — облака периодически будут сменять солнце.
Ветер сменится на северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.
Температурный режим будет достаточно комфортным: ночью по области ожидается +13...+18 °С, днем — +23...+28 °С.
В столице ночная температура будет колебаться в пределах +16...+18 °С, дневная — +24...+26 °С.
Напомним, что завтра, 5 июля в Одессе ожидается переменная облачность, но без дождя. Метеорологи предостерегают: в регионе сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности, обусловленный длительным отсутствием осадков и очень сухим воздухом.
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