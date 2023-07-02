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Нічна атака дронами на Київ: що відомо станом на зараз

2 липня 2023 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака дронами на Київ: що відомо станом на зараз
Нічна атака ворожих "шахедів". Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 2 липня після нетривалої перерви окупанти атакували Київщину дронами. Українська ППО збили усі ворожі цілі, проте через падіння уламків постраждала одна людина.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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"Цієї ночі після нетривалої перерви росіяни знову атакували область. Ворог застосував БпЛА, які були збиті нашими силами ППО. Тривога тривала майже годину. Фактів влучань не зафіксовано", — йдеться у повідомленні. 

Проте внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Постраждав житель одного із помешкань. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу. 

Наголошується, що власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.   

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

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Повідомлення Руслана Кравченка про нічну атаку Київщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 2 липня в Київській та інших областях оголошено повітряну тривогу. Близько 03:00 у Києві прогриміли вибухи. У регіоні працювала ППО. Усі ворожі цілі були знищені. 

Додамо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

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