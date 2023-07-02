Ночная атака дронами на Киев: что известно по состоянию на сейчас

Ночная атака вражеских "шахедов". Фото: google

В ночь на 2 июля после непродолжительного перерыва оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Украинская ПВО сбили все вражеские цели, однако из-за падения обломков пострадал один человек.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Читайте также:

Ночная атака дронами на Киев 2 июля

"Этой ночью после непродолжительного перерыва россияне снова атаковали область. Враг применил БпЛА, которые были сбиты нашими силами ПВО. Тревога продолжалась почти час. Факты попаданий не зафиксированы", — говорится в сообщении.

Однако в результате падения обломков в двух районах Киевской области повреждены три частных дома. Пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.

В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки.

Сообщение Руслана Кравченко о ночной атаке Киевщины. Фото: скриншот

Напомним, ночью 2 июля в Киевской и других областях объявлена воздушная тревога. Около 03:00, в Киеве прогремели взрывы. В регионе работала ПВО. Все вражеские цели были уничтожены.

Добавим, что в течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.