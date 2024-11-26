Атака дронів на Київ 26 листопада — в КМВА повідомили подробиці

Дрон "шахед". Ілюстративне фото: depositphotos

Російські загарбники сьогодні, в ніч на вівторок 26 листопада, здійснили чергову атаку дронами-камікадзе проти Києва. Цього разу обійшлося без втрат та руйнувань.

Про це повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко у вівторок, 26 листопада.

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"Вночі ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники! На столицю України російські дрони заходили хвилями, групами різної кількості і з різних напрямків", — повідомив Попко.

Повідомляється, що повітряна тривога у місті тривала понад п'ять годин. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву. Зазначається, що точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили.

"Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", — додав Попко.

Також очільник МВА в черговий раз закликав мешканців столиці не ігнорувати повітряну тривогу і за небезпеки іти в укриття.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що вибухи пролунали в Тернополі зараз, уночі в понеділок, 26 листопада.

Також у ніч проти 26 листопада було чутно вибух у Харкові. У Харківській області тоді тривала повітряна тривога.