Атака дронов на Киев 26 ноября - в КМВА сообщили подробности

Ночная атака дронов на Киев — в КГВА сообщили подробности
Российские захватчики сегодня, в ночь на вторник 26 ноября, совершили очередную атаку дронами-камикадзе против Киева. В этот раз обошлось без потерь и разрушений.
Об этом сообщил глава Киевской ГВА Сергей Попко во вторник, 26 ноября.
Атака беспилотников 26 ноября
"Ночью враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники! На столицу Украины российские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям", — сообщил Попко.
Сообщается, что воздушная тревога в городе длилась более пяти часов. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, угрожавших Киеву. Отмечается, что точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы.
"Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", — добавил Попко.
Также глава МВА в очередной раз призвал жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу и при опасности уходить в укрытие.
Ранее мы писали, что взрывы прогремели в Тернополе сейчас, ночью в понедельник, 26 ноября.
Также в ночь на 26 ноября был слышен взрыв в Харькове. В Харьковской области тогда продолжалась воздушная тревога.
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