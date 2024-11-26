Атака дронов на Киев 26 ноября - в КМВА сообщили подробности

Дрон "шахед". Иллюстративное фото: depositphotos

Российские захватчики сегодня, в ночь на вторник 26 ноября, совершили очередную атаку дронами-камикадзе против Киева. В этот раз обошлось без потерь и разрушений.

Об этом сообщил глава Киевской ГВА Сергей Попко во вторник, 26 ноября.

Читайте также:

Атака беспилотников 26 ноября

"Ночью враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники! На столицу Украины российские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям", — сообщил Попко.

Сообщается, что воздушная тревога в городе длилась более пяти часов. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, угрожавших Киеву. Отмечается, что точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы.

"Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", — добавил Попко.

Также глава МВА в очередной раз призвал жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу и при опасности уходить в укрытие.

Сообщения КГВА. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что взрывы прогремели в Тернополе сейчас, ночью в понедельник, 26 ноября.

Также в ночь на 26 ноября был слышен взрыв в Харькове. В Харьковской области тогда продолжалась воздушная тревога.