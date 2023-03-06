Нічна атака дронів на Київ: влада повідомила про результати роботи ППО

Сили ППО збили усі дрони-камікадзе, які рф відправила на Київ вночі

У ніч проти 6 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе у напрямку Києва. Усі ворожі дрони було збито українськими силами протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Подробиці

Посадовець наголосив, що в результаті ворожої атаки влучань у об'єкти інфраструктури не зафіксовано.

"Цієї ночі ворог запустив в напрямку Києва БпЛА. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси Shahed. Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань у об’єкти інфраструктури на зафіксовано. Попередньо без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знов не досяг своїх цілей", — зазначив він.

Водночас Попко закликав жителів столиці зберігати пильність, адже війна триває.

"Але це не привід розслаблятися! Допомагайте ЗСУ, бережіть себе — разом наближаємо мир в Україні після нашої перемоги", — зазначив начальник КМВА.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби українські військові знищили 15 дронів противника.

