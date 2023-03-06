Нічна атака дронів на Київ: влада повідомила про результати роботи ППО
У ніч проти 6 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе у напрямку Києва. Усі ворожі дрони було збито українськими силами протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
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Подробиці
Посадовець наголосив, що в результаті ворожої атаки влучань у об'єкти інфраструктури не зафіксовано.
"Цієї ночі ворог запустив в напрямку Києва БпЛА. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси Shahed. Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань у об’єкти інфраструктури на зафіксовано. Попередньо без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знов не досяг своїх цілей", — зазначив він.
Водночас Попко закликав жителів столиці зберігати пильність, адже війна триває.
"Але це не привід розслаблятися! Допомагайте ЗСУ, бережіть себе — разом наближаємо мир в Україні після нашої перемоги", — зазначив начальник КМВА.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби українські військові знищили 15 дронів противника.