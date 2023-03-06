Ночная атака дронов на Киев: власти сообщили о результатах работы ПВО
В ночь на 6 марта российские захватчики запустили дроны-камикадзе в направлении Киева. Все вражеские дроны были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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Чиновник подчеркнул, что в результате вражеской атаки попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано.
"Этой ночью враг запустил в направлении Киева БПЛА. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры. Враг снова не добился своих целей", — отметил он.
В то же время, Попко призвал жителей столицы сохранять бдительность, ведь война продолжается.
"Но это не повод расслабляться! Помогайте ВСУ, берегите себя – вместе приближаем мир в Украине после нашей победы", – отметил начальник КМВА.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток украинские военные уничтожили 15 дронов противника.