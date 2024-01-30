Нічна атака дронів — на Київщині горіло підприємство
Російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу shahed у ніч на 30 січня. У Київській області внаслідок падіння уламків загорілося підприємство.
Про це повідомляє ОВА.
Атака дронів на Київщину 30 січня
"На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар", — йдеться у повідомленні.
Окрім будівель, уламками було пошкоджено три автомобілі.
Там уточнили, що пожежу оперативно ліквідували.
За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, що російські військові вночі атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих цілей.
Також ми писали, що на прикордонні Чернігівської області російські окупанти атакували автомобіль з людьми. Ворог використовував дрон, з якого скинув вибуховий предмет.
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