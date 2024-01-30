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Нічна атака дронів — на Київщині горіло підприємство

30 січня 2024 09:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нічна атака дронів — на Київщині горіло підприємство
Наслідки падіння уламків. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу shahed у ніч на 30 січня. У Київській області внаслідок падіння уламків загорілося підприємство.

Про це повідомляє ОВА.

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"На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар", — йдеться у повідомленні.

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Пошкоджена будівля. Фото: Нацполіція

Окрім будівель, уламками було пошкоджено три автомобілі.

Там уточнили, що пожежу оперативно ліквідували.

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Місце падіння уламків. Фото: Нацполіція

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

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Скриншот допису КОВА

Нагадаємо, що російські військові вночі атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих цілей.

Також ми писали, що на прикордонні Чернігівської області російські окупанти атакували автомобіль з людьми. Ворог використовував дрон, з якого скинув вибуховий предмет.

пожежа
безпілотники
Київська область
дрони
війна в Україні

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