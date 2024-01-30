Ночная атака дронов — на Киевщине горело предприятие
Российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа shahed в ночь на 30 января. В Киевской области в результате падения обломков загорелось предприятие.
Об этом сообщает ОВА.
Атака дронов на Киевщину 30 января
"К сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар", — говорится в сообщении.
Кроме зданий, обломками были повреждены три автомобиля.
Там уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, что российские военные ночью атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 враждебных целей.
Также мы писали, что на приграничные Черниговской области российские оккупанты атаковали автомобиль с людьми. Враг использовал дрон, с которого сбросил взрывной предмет.
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