Ночная атака дронов — на Киевщине горело предприятие

Последствия падения обломков. Фото: Нацполиция

Российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа shahed в ночь на 30 января. В Киевской области в результате падения обломков загорелось предприятие.

Об этом сообщает ОВА.

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"К сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар", — говорится в сообщении.

Поврежденное здание. Фото: Нацполиция

Кроме зданий, обломками были повреждены три автомобиля.

Там уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован.

Место падения обломков. Фото: Нацполиция

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Скриншот поста КОВА

Напомним, что российские военные ночью атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 враждебных целей.

Также мы писали, что на приграничные Черниговской области российские оккупанты атаковали автомобиль с людьми. Враг использовал дрон, с которого сбросил взрывной предмет.