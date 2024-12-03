На Київщині пошкоджено будинки та авто під час нічної атаки

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Російські війська в ніч проти вівторка, 3 грудня, вчергове атакували дронами Київську область. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Відомо, що не було допущено влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури, а постраждалих серед населення немає.

Однак внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено чотири приватні будинки, два автомобілі, знищено гаражне приміщення з господарчим блоком та паркан. Також в будинках вибиті вікна та двері й пошкоджено покрівлі.

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

"В одному з будинків пошкоджено газову трубу. Витік ліквідовано, подачу газу перекрито", — додали в ОВА.

Наразі правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. Місцева влада зазначила, що надасть допомогу з відновлення пошкоджених будинків.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, Сили ППО вночі збили 22 російських безпілотники. Ще один БпЛА був локаційно втрачений, а два — полетіли в напрямку Білорусі та ТОТ.

Також аналітики ISW повідомляли, що Росія збільшила виробництво дронів "шахед" та наростила кількість БпЛА під час атак по Україні.