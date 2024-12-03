В Киевской области повреждены дома и авто во время ночной атаки

Ночная атака дронов на Киевщину — в ОВА сообщили о последствиях
Российские войска в ночь на вторник, 3 декабря, в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела повреждены жилые дома и автомобили.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Киевщину 3 декабря
Известно, что не было допущено попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры, а пострадавших среди населения нет.
Однако в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены четыре частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком и забор. Также в домах выбиты окна и двери и повреждены кровли.
"В одном из домов повреждена газовая труба. Утечка ликвидирована, подача газа перекрыта", — добавили в ОВА.
Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки. Местные власти отметили, что окажут помощь по восстановлению поврежденных домов.
Напомним, Силы ПВО ночью сбили 22 российских беспилотника. Еще один БпЛА был локационно потерян, а два — полетели в направлении Беларуси и ВОТ.
Также аналитики ISW сообщали, что Россия увеличила производство дронов "шахед" и нарастила количество БпЛА во время атак по Украине.
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