В Киевской области повреждены дома и авто во время ночной атаки

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Российские войска в ночь на вторник, 3 декабря, в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела повреждены жилые дома и автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Известно, что не было допущено попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры, а пострадавших среди населения нет.

Однако в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены четыре частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком и забор. Также в домах выбиты окна и двери и повреждены кровли.

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

"В одном из домов повреждена газовая труба. Утечка ликвидирована, подача газа перекрыта", — добавили в ОВА.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки. Местные власти отметили, что окажут помощь по восстановлению поврежденных домов.

Скриншот поста ОВА

Напомним, Силы ПВО ночью сбили 22 российских беспилотника. Еще один БпЛА был локационно потерян, а два — полетели в направлении Беларуси и ВОТ.

Также аналитики ISW сообщали, что Россия увеличила производство дронов "шахед" и нарастила количество БпЛА во время атак по Украине.