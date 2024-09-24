Обстріли Київщини 24 вересня — ППО збили усі російські дрони

Нічна атака дронів на Київщину — в ОВА розкрили деталі обстрілів
Окупаційна армія у ніч проти 24 вересня вкотре атакувала Київську область ударними дронами. Всі ворожі цілі знищила протиповітряна оборона, але через падіння уламків сталися загоряння.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram.
Наслідки нічної атаки на Київщину
Кравченко розповів, що цієї ночі в кількох районах області працювали сили ППО. Всі ворожі цілі були знищені.
Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих та загиблих немає.
Однак через падіння уламків російських дронів в двох районах Київщини сталися загоряння трав'яного настилу. За даними очільника ОВА, станом на зараз пожежі ліквідовані.
"Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків ворожої атаки", — наголосив Кравченко.
Нагадаємо, за останню добу росіяни десять разів вдарили по Харківській області різним типом озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів є загибла та постраждала.
Також ще від ранку 23 вересня росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Постраждало 17 осіб.
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