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Нічна атака дронів на Київщину — в ОВА розкрили деталі обстрілів

24 вересня 2024 09:56
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Київщини 24 вересня — ППО збили усі російські дрони
Задимлення у Києві внаслідок обстрілів. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich
Карина Приходько - Редактор

Окупаційна армія у ніч проти 24 вересня вкотре атакувала Київську область ударними дронами. Всі ворожі цілі знищила протиповітряна оборона, але через падіння уламків сталися загоряння.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram. 

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Кравченко розповів, що цієї ночі в кількох районах області працювали сили ППО. Всі ворожі цілі були знищені.

Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих та загиблих немає. 

Однак через падіння уламків російських дронів в двох районах Київщини сталися загоряння трав'яного настилу. За даними очільника ОВА, станом на зараз пожежі ліквідовані. 

"Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків ворожої атаки", — наголосив Кравченко. 

обстріли Київщини 24 вересня
Скриншот допису Київської ОВА

Нагадаємо, за останню добу росіяни десять разів вдарили по Харківській області різним типом озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів є загибла та постраждала.

Також ще від ранку 23 вересня росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Постраждало 17 осіб.

Київська область обстріли ППО дрони війна в Україні

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