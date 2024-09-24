Обстрелы Киевщины 24 сентября — ПВО сбила все российские дроны

Задымление в Киеве в результате обстрелов. Иллюстративное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Оккупационная армия в ночь на 24 сентября в очередной раз атаковала Киевскую область ударными дронами. Все вражеские цели уничтожила противовоздушная оборона, но из-за падения обломков произошло возгорание.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram.

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Кравченко рассказал, что этой ночью в нескольких районах области работали силы ПВО. Все вражеские цели были уничтожены.

Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших и погибших нет.

Однако из-за падения обломков российских дронов в двух районах Киевщины произошло возгорание травяного настила. По данным главы ОВА, по состоянию на данный момент пожары ликвидированы.

"Оперативные группы продолжают работу по выявлению и фиксации последствий вражеской атаки", — подчеркнул Кравченко.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Напомним, за последние сутки россияне десять раз ударили по Харьковской области разным типом вооружения. В результате вражеских обстрелов есть погибшая и пострадавшая.

Также еще с утра 23 сентября россияне атаковали Запорожье КАБами. Пострадали 17 человек.