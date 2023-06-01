Обстріл Києва 1 червня. Фоторепортаж, загиблі біля поліклініки

Нічна атака на Київ: фоторепортаж з місця загибелі людей
У ніч проти 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. Є постраждалі та загиблі.
Фотокореспондент Новини.LIVE побував на місці падіння уламків збитих ракет, де загинули люди.
Трагедія в Деснянському районі
Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву.
У Деснянському районі від уламків російських ракет постраждали люди.
За попередніми даними три особи загинуло.
Фоторепортаж
Що відбувається на місці трагедії — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.
Нагадаємо, що, за попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.