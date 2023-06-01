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Нічна атака на Київ: фоторепортаж з місця загибелі людей

1 червня 2023 08:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Обстріл Києва 1 червня. Фоторепортаж, загиблі біля поліклініки
Тіло одного із загиблих під час нічного обстрілу столиці. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч проти 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. Є постраждалі та загиблі.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на місці падіння уламків збитих ракет, де загинули люди.

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Трагедія в Деснянському районі

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву.

У Деснянському районі від уламків російських ракет постраждали люди. 

За попередніми даними три особи загинуло.

Фоторепортаж

Що відбувається на місці трагедії — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

Уражений уламками ракети будинок
Уражений уламками ракети будинок
Біля будівлі поліклініки, яка теж постраждала
Біля будівлі поліклініки, яка теж постраждала
Територія поліклініки, де упали уламки російських ракет
Територія поліклініки, де упали уламки російських ракет
Поліцейські на місці трагедії
Поліцейські на місці трагедії
Одна із жертв нічної атаки
Одна із жертв нічної атаки
Пошкоджений будинок
Пошкоджений будинок
Будівля поліклініки, біля якої сталася трагедія
Будівля поліклініки, біля якої сталася трагедія
Постраждала житлова нерухомість
Постраждала житлова нерухомість
На місці падіння уламків
На місці падіння уламків
Мешканці Києва на місці трагедії
Мешканці Києва на місці трагедії
Біля поліклініки
Біля поліклініки
Експерт біля тіла загиблої від уламків ракети людини
Експерт біля тіла загиблої від уламків ракети людини

Нагадаємо, що, за попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

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