Обстріл Києва 1 червня. Фоторепортаж, загиблі біля поліклініки

Тіло одного із загиблих під час нічного обстрілу столиці. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. Є постраждалі та загиблі.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на місці падіння уламків збитих ракет, де загинули люди.

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Трагедія в Деснянському районі

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву.

У Деснянському районі від уламків російських ракет постраждали люди.

За попередніми даними три особи загинуло.

Фоторепортаж

Що відбувається на місці трагедії — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

Уражений уламками ракети будинок

Біля будівлі поліклініки, яка теж постраждала

Територія поліклініки, де упали уламки російських ракет

Поліцейські на місці трагедії

Одна із жертв нічної атаки

Пошкоджений будинок

Будівля поліклініки, біля якої сталася трагедія

Постраждала житлова нерухомість

На місці падіння уламків

Мешканці Києва на місці трагедії

Біля поліклініки

Експерт біля тіла загиблої від уламків ракети людини

Нагадаємо, що, за попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.