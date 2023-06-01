Обстрел Киева 1 июня. Фоторепортаж, погибшие возле поликлиники

Ночная атака на Киев: фоторепортаж с места гибели людей
В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Есть пострадавшие и погибшие.
Фотокорреспондент Новини.LIVE побывал на месте падения обломков сбитых ракет, где погибли люди.
Трагедия в Деснянском районе
Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву.
В Деснянском районе от обломков российских ракет пострадали люди.
По предварительным данным, три человека погибли.
Фоторепортаж
Что происходит на месте трагедии — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Напомним, что, по предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.