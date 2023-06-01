Обстрел Киева 1 июня. Фоторепортаж, погибшие возле поликлиники

Тело одного из погибших во время ночных обстрелов столицы. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Есть пострадавшие и погибшие.

Фотокорреспондент Новини.LIVE побывал на месте падения обломков сбитых ракет, где погибли люди.

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Трагедия в Деснянском районе

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву.

В Деснянском районе от обломков российских ракет пострадали люди.

По предварительным данным, три человека погибли.

Фоторепортаж

Что происходит на месте трагедии — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Пораженный обломками ракеты дом

У здания поликлиники, тоже пострадавшей

Территория поликлиники, где упали обломки российских ракет

Полицейские на месте трагедии

Одна из жертв ночной атаки

Поврежденный дом

Здание поликлиники, возле которой произошла трагедия

Пострадала жилая недвижимость

На месте падения обломков

Жители Киева на месте трагедии

Возле поликлиники

Эксперт у тела погибшего от обломков ракеты человека

Напомним, что, по предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.