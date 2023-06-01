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Ночная атака на Киев: фоторепортаж с места гибели людей

1 июня 2023 08:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Обстрел Киева 1 июня. Фоторепортаж, погибшие возле поликлиники
Тело одного из погибших во время ночных обстрелов столицы. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Есть пострадавшие и погибшие.

Фотокорреспондент Новини.LIVE побывал на месте падения обломков сбитых ракет, где погибли люди.

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Трагедия в Деснянском районе

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву.

В Деснянском районе от обломков российских ракет пострадали люди.

По предварительным данным, три человека погибли.

Фоторепортаж

Что происходит на месте трагедии — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Пораженный обломками ракеты дом
Пораженный обломками ракеты дом
У здания поликлиники, тоже пострадавшей
У здания поликлиники, тоже пострадавшей
Территория поликлиники, где упали обломки российских ракет
Территория поликлиники, где упали обломки российских ракет
Полицейские на месте трагедии
Полицейские на месте трагедии
Одна из жертв ночной атаки
Одна из жертв ночной атаки
Поврежденный дом
Поврежденный дом
Здание поликлиники, возле которой произошла трагедия
Здание поликлиники, возле которой произошла трагедия
Пострадала жилая недвижимость
Пострадала жилая недвижимость
На месте падения обломков
На месте падения обломков
Жители Киева на месте трагедии
Жители Киева на месте трагедии
Возле поликлиники
Возле поликлиники
Эксперт у тела погибшего от обломков ракеты человека
Эксперт у тела погибшего от обломков ракеты человека

Напомним, что, по предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

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