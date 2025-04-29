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Нічна атака на Київ — окупанти знищили базу відпочинку

29 квітня 2025 07:20
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Києва 29 квітня — окупанти знищили базу відпочинку в Деснянському районі
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 29 квітня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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Після вибухів у Деснянський район Києва викликали медиків. Згодом стало відомо, що постраждала жінка, якій надали допомогу на місці.

"Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова  будівля бази відпочинку", — додав Кличко.

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Допис Кличко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня в Києві лунали потужні вибухи. Окупанти запускали ударні БпЛА у напрямку столиці.

А 28 квітня російські загарбники атакували дронами Черкаси. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Віталій Кличко Київ війна безпілотники обстріли окупанти
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